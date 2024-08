“Contatti con Falcone, deputato FI non si è visto”, Sammito: “Di Stefano? C’è un buon rapporto”

Gela. Era tra i più attesi alle amministrative, anche per il ruolo di presidente del civico consesso che ha ricoperto durante la consiliatura chiusasi prima delle urne di giugno. Salvatore Sammito è rimasto fuori dall’assemblea cittadina, seppur per una manciata di voti. Ha scelto di stare nell’alleanza che non si riconosceva nei partiti ufficiali di centrodestra, appoggiando al primo turno l’altro consigliere uscente Salvatore Scerra. Al ballottaggio, invece, si è schierato pubblicamente con il sindaco Di Stefano. Nel post-elezioni esclude particolari capovolgimenti di fronte. “Mi sono sempre riconosciuto nel centrodestra e anche qualora dovessi guardarmi intorno lo farei sempre in quest’area politica – spiega – sicuramente, alla mia età e con l’esperienza istituzionale accumulata, non me la sento di sostenere ideali nei quali non mi riconosco. Sarebbe impensabile avvicinarsi al Pd o al Movimento cinquestelle, con tutto il rispetto per il risultato che hanno conseguito. Il mio rapporto con Forza Italia si è in parte interrotto all’indomani delle regionali. In realtà, questo vale per il deputato locale. Non ho mai interrotto i rapporti invece con esponenti regionali e nazionali, in primis il parlamentare europeo Marco Falcone. Con lui continuiamo a sentirci. Lo vedrò in questi giorni ed è sempre pronto a confrontarsi. Cosa invece che non ha fatto il parlamentare del territorio che ha preso i miei voti e poi non si è più visto”. Sammito fa intendere che continua a riconoscersi in un gruppo di Forza Italia più vicino a Falcone piuttosto che al parlamentare regionale Michele Mancuso.