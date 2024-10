Contrasto al randagismo, dalla Regione fondi al Comune: Dc, “protocollo con Asp e associazioni”

Gela. Il governo regionale ha autorizzato lo stanziamento di fondi per il contrasto al fenomeno del randagismo. Somme sono destinate a Palazzo di Città. “Quello del benessere animale e del contrasto al randagismo è un tema sul quale la Dc a tutti livelli è da sempre impegnata e abbiamo sollecitato l’intervento dell’amministrazione regionale. Ringraziamo il nostro assessore regionale agli enti locali, Andrea Messina, che ha stanziato quattro milioni di euro per contrastare il fenomeno del randagismo, che rappresenta ancora una piaga per la nostra Regione. Per Gela, l’assessore Messina ha stanziato un ulteriore contributo di 117.939,59 euro per le spese di ospitalità canina; queste somme si aggiungono a quelle previste in bilancio. Una importante ed efficiente collaborazione politico-amministrativa, che ci consente non solo di recepire finanziamenti ma, soprattutto, di rendere servizi alla nostra comunità, promuovendo politiche di sensibilizzazione verso l’adozione e la sterilizzazione dei randagi”, fanno sapere il commissario Licata e il gruppo consiliare Dc.