“Sul crocifisso discussione infruttuosa”, D’Arma: “Ci sono priorità vere, acqua e dighe”

Gela. La discussione sulla possibile presenza del crocifisso in aula consiliare va oltre la mozione bocciata dal civivo consesso. Ieri, l’esponente Dc Vincenzo Cascino non ha escluso la presentazione di una nuova mozione, convinto che il crocifisso vada collocato nell’aula dell’assemblea cittadina. Per il presidente Pci Salvatore D’Arma, si tratta di un passaggio politico che non incide sulle priorità vere della città. “Riaprire la discussione in consiglio sul crocifisso riafferma la volontà di strumentalizzare per fini politici una materia che attiene alle coscienze individuali. Se fosse già in aula consiliare nessuno lo avrebbe messo in discussione. Il credo e la fede sono scelte individuali. E’ paradossale, peraltro, che questa proposta sia stata fatta da un esponente di un partito che non sa cosa vuol dire ama il prossimo tuo come te stesso”, dice D’Arma.