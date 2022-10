Contratto Ghelas, Inferrera in commissione: futuro in house legato agli atti finanziari

Come aveva annunciato al momento dell’accettazione dell’incarico, si sta muovendo sempre sulla linea già avviata da Trainito, dando priorità al risanamento dell’azienda e ad un piano di rafforzamento, che dovrebbe passare da nuove assunzioni (anche se non saranno sicuramente immediate). L’avvocato Lucio Greco ha scelto di affidarsi ad un professionista di sua fiducia, visto che Inferrera già collaborava con il sindaco come esperto in programmazione strategica. In attesa che si sblocchi il nuovo contratto, il manager ha comunque predisposto un piano aziendale che prenderà le mosse dalla rinuncia al servizio di sosta a pagamento e parcheggi. Di conseguenza, i fondi sono stati ricollocati su altre attività, anzitutto a supporto degli uffici comunali maggiormente in affanno per carenza di personale.