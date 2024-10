Controlli in città, carabinieri impegnati con diverse unità: accertamenti anche antidroga

Gela. Al fine di incentivare il contrasto all’illegalità e conseguentemente potenziare l’attività di prevenzione sul territorio, il Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, su disposizione del Comando Provinciale di Caltanissetta, e in aderenza alle indicazioni fornite dal Prefetto del capoluogo nisseno, ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio in città. L’attività, che ha visto l’impegno dei militari del Reparto territoriale Carabinieri di Gela, con pattuglie in colori d’istituto e con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° reggimento Carabinieri “Sicilia”, ha riguardato l’identificazione di persone e mezzi con posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione stradale, dove si registra, soprattutto il fine settimana, un consistente movimento di veicoli e di persone. Durante l’esecuzione del servizio venivano controllate complessivamente 135 persone e 78 veicoli, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 5620 euro. Nel corso dei controlli veniva ritirata una patente con conseguente fermo amministrativo del veicolo.