Coronavirus, 13.633 nuovi casi e 472 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – In calo nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi contagiati sono 13.633 (in meno rispetto ai 14.078 di ieri) a fronte di un numero lievemente inferiore di tamponi totali, 264.728. Ancora più lieve la riduzione del tasso di positività che scende al 5,1%. Calano i morti a 472 (ieri erano stati 521).I guariti sono 27.676, mentre gli attualmente positivi sono 502.053, con un decremento di 14.515. Sul fronte ospedaliero anche oggi si registra una riduzione dei ricoveri nei reparti ordinari, 354 pazienti in meno che porta il numero complessivo a 22.045; calo pure nelle terapie intensive, con 28 degenti in meno ed un totale di 2.390 con 144 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 477.972. La regione dove l’incremento è più alto è la Lombardia (1.969), seguita da Sicilia (1.355) ed Emilia-Romagna (1.320).(ITALPRESS).