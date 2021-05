Corruzione per l’acqua, comunale e “padroncino” dal gup: possibili riti alternativi

Gela. In aula, davanti al gup Francesca Pulvirenti, ritorneranno il prossimo gennaio. Il dipendente comunale cinquantaquattrenne Rosario Moscato e il quarantaquattrenne Gaetano Cassarà, titolare di una ditta per le forniture idriche, sono accusati di corruzione, per essersi appropriati di quantitativi d’acqua, prelevandoli dal punto di carico comunale di Montelungo. Secondo i pm e i finanzieri, Moscato avrebbe intascato denaro da Cassarà, per consentirgli rifornimenti idrici direttamente dal punto di Montelungo, destinato solo ai mezzi comunali. I difensori, gli avvocati Nicoletta Cauchi e Fabio Fargetta, hanno preannunciato di voler valutare riti alternativi.