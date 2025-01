Corte Conti: “Invertire la rotta sui controlli interni, Comune in dissesto perché non hanno funzionato”

Sul punto del controllo di regolarità amministrativa e contabile viene indicato che “l’implementazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile appare ancora parzialmente adeguata nel triennio, con un aggravamento nel 2023, considerato che su due report previsti, nel 2021 ne è stato effettuato uno, nel 2022 entrambi e nel 2023 nessuno; non sono state assegnate unità di personale (2023) o solo in parte (0,5 nel 2022; 0,111 nel 2021); da quanto dichiarato emerge l’assenza di un ufficio dotato di personale stabilmente destinato a tale controllo; il sistema di controllo dichiarato dall’ente nel 2023 (sulla totalità degli atti) non appare conforme al regolamento”. Conclusioni analoghe arrivano per il controllo di gestione. “Si prende atto della circostanza che il Comune, ai fini del controllo di gestione, ha adottato un metodo di rilevazione analitica per centro di costo, ma si evidenzia la percentuale minima prevista di partecipazione ai servizi a domanda individuale per gli anni 2022 e 2023 e pari allo zero per il 2021 a causa della mancanza della deliberazione. L’implementazione del controllo di gestione appare ancora parzialmente adeguata nel triennio, con un aggravamento nel 2023”, scrivono i magistrati. Sul controllo strategico si individuano sprazzi, dato che per la Corte “non appare pienamente inadeguato nel triennio (in particolare nel 2021 e nel 2023)”. Quello che risalta più di altri è l’accertamento sul controllo destinato agli equilibri finanziari, in un Comune finito poi in dissesto. “Dall’esito dei controlli finanziari della sezione e dalla dichiarazione dello stato di dissesto appare chiaro che il sistema dei controlli sugli equilibri non ha funzionato a dovere e risulta nel triennio parzialmente adeguato”, è indicato. I giudici spingono per un rafforzamento. “Sul punto il collegio, pur essendo consapevole della grave carenza di organico dirigenziale, con particolare riferimento alla figura del responsabile del servizio finanziario, a cui ha dovuto sopperire il segretario generale, il quale (secondo quanto dichiarato dall’ente) nel mese di gennaio 2023 ha effettuato la segnalazione del venir meno degli equilibri, rappresenta la necessità di concentrare risorse umane alla piena attuazione di questo fondamentale controllo, in particolare in un ente con una conclamata situazione di crisi finanziaria e gestionale”, viene riportato. “Inadeguato” è definito il sistema di controllo sugli organismi partecipati, a causa dell’assenza di “una specifica struttura dedicata al controllo” e “dell’assenza di report informativi periodici per il triennio in esame”. Pochi spiragli in più si notano per il controllo sulla qualità dei servizi, “appare inadeguato nel 2021 e parzialmente adeguato nel 2022 e nel 2023”. Non va meglio per le procedure legate ai finanziamenti Pnrr. “Il sistema informativo dell’ente non ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del Pnrr al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS per il triennio esaminato”, sostiene la sezione della Corte dei Conti regionale. Il quadro generale è ancora a tinte fosche e sicuramente non aiuta in una fase volta al risanamento finanziario. Quello dei controlli interni è uno scoglio che adesso tocca all’attuale amministrazione affrontare, seppur con una dotazione di personale ai minimi.