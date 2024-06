Cosentino sul palco con Albano e Lantieri: “Di Stefano faccia di bronzo, sarà la città del sole”

“Dall’altra parte ci sono i dinosauri e il capo del Pd che non vuole capire che il suo tempo è finito – ha detto Cosentino sostenuta sul palco anche da chi ha deciso di appoggiarla al ballottaggio come il consigliere uscente Gabriele Pellegrino – l’acqua non può mancare. Di Stefano cosa ha fatto? Hanno fallito. Dobbiamo risolvere i danni della loro malapolitica. Non facciamo chiacchiere”. Agricoltura ed Eni insieme, “chiederemo ad Eni di coltivare in città le piante che servono alla bioraffineria”, ha proseguito. “Gela sarà la città del sole, sarà il brand della città”, ha sottolineato nel suo intervento. Massimo impegno per “gli invisibili”, ha precisato. “Ho subito attacchi vili da Lombardo e De Luca – ha aggiunto – Di Stefano sta dietro a questo? È un trasformista? È un autonomista oppure un grillino?”. Quelle di Franzone “sono idee sconclusionate, a partire dal passaggio alla Città metropolitana di Catania”. “Di Paola fa terrorismo mediatico parlando di infiltrazioni mafiose nel ciclo rifiuti – ha commentato – lo sa che costi avrebbe il passaggio alla Città metropolitana di Catania sul piano dei rifiuti?”. Una “donna che vuole fare il bene della collettività gelese, non sono interessata alle poltrone”, così si è definita. “Il cambiamento è donna”, ha concluso.