Costi per l’anniversario dello sbarco alleato, centrodestra chiede monotematico

Gela. L’aula consiliare, in serata, è stata quasi del tutto concentrata sulle possibili strade da percorrere rispetto al futuro della Torre di Manfria, che pare destinato a contornarsi nuovamente di una proprietà privata. Una parte dell’opposizione, quella più intransigente, ha sostenuto che debba essere il sindaco Lucio Greco ad avanzare una proposta formale. L’amministrazione comunale, in questo periodo, si trova a sostenere anche la pressione politica legata alle vicende dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Intorno ai costi degli eventi correlati sono già tante le polemiche, anche se il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona hanno ribadito che la “trasparenza è massima”. L’opposizione di centrodestra vuole che la discussione venga portata in aula consiliare, per un dibattito pubblico. Sindaco e assessore, la scorsa settimana, hanno avuto un incontro con le commissioni sviluppo economico e turismo.