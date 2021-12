Covid, otto nuovi casi in città: curva sale a 95 positivi

Gela. Il numero complessivo dei positivi al Covid, in città, sale verso la soglia dei cento contagiati. Nelle ultime ventiquattro ore, otto nuovi casi, in isolamento domiciliare, e cinque guariti. In totale, sono novantacinque i positivi, anche se non si registrano altri ricoveri. Nel resto della provincia, invece, i nuovi casi toccano 10 pazienti di Mussomeli, 8 di Caltanissetta, 4 di Niscemi, 4 di Riesi, 2 di Butera e 1 di San Cataldo.