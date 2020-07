Crediti inesistenti per compensazioni fiscali, indagine ad Enna: coinvolto gelese

Gela. Lo schema delle compensazioni fiscali ottenute con crediti ritenuti inesistenti, già al centro dell’attenzione degli investigatori che hanno coordinato l’inchiesta “Leonessa”, è finito anche sui tavoli dei pm della procura di Enna. Sono cinque i coinvolti, compreso il gelese quarantottenne Simone Di Simone. I pm ennesi hanno chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per tutti. Oltre a Di Simone (che risulta tra gli indagati nella maxi indagine bresciana “Leonessa”), le accuse vengono mosse ad Alessandro Repetti, Giuseppe Santomauro, Giovanni Interlicchia e Giuseppe Arabia. Sarebbe stata usata l’azienda manifatturiera intestata a Santomauro per arrivare a compensazioni illecite, sottraendo al fisco non meno di 108 mila euro. Lo stesso Santomauro è ritenuto inoltre responsabile di aver fornito informazioni non veritiere a diversi istituti bancari, così da ottenere l’apertura di linee di credito. Gli investigatori ennesi avviarono approfondimenti, partendo dallo studio professionale di Interlicchia, a sua volta coinvolto nell’indagine “Leonessa”, così come Arabia. Sarebbero stati loro due, insieme a Di Simone, secondo quanto emerso dall’indagine, ad occuparsi materialmente dell’inserimento telematico dei modelli F24, mentre Repetti avrebbe fornito le fatture per le compensazioni.