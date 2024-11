Crisi comparto agricolo, vertice con Barbagallo: acque reflue e dighe al centro del confronto

Gela. Il comparto agricolo locale sta subendo contraccolpi molto pesanti, anzitutto dalle carenze del sistema delle dighe. La siccità ha rafforzato una crisi che ha pochi precedenti per questo territorio. In giornata, il presidente dell’Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti e gli assessori Giuseppe Fava e Filippo Franzone, hanno incontrato l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo. La scorsa settimana, a seguito di un’altra riunione, in presenza di una delegazione di agricoltori e del parlamentare Ars Salvatore Scuvera, è stato possibile far pervenire la poca acqua di Comunelli negli invasi privati. Conti, Fava e Franzone, invece, hanno insistito sulla centralità di un progetto come quello del ciclo delle acque reflue. Servono inoltre interventi consistenti per le reti del Consorzio di bonifica e ancora per il collegamento tra Cimia e Disueri. Conti parla di “un incontro proficuo e costruttivo”.