Crisi finanziaria, settore bilancio al segretario Ferro: interim per urbanistica e patrimonio

Gela. Tra le tante peripezie di una lunga fase attraversata dalla crisi finanziaria, in municipio non mancano quelle direttamente collegate alla burocrazia. I dirigenti sono in numero del tutto insufficiente e questa si pone come un’emergenza dentro l’emergenza. La scorsa settimana, come abbiamo riferito, i revisori hanno dato l’assenso alla procedura per la nomina di un dirigente al bilancio, a tempo pieno ma comunque per un periodo ben delimitato. Il rapporto con il dottor Pino Erba, che per sei ore a settimana in questi mesi ha coordinato il settore finanziario, è scaduto. Il dirigente è alle dipendenze del Comune di Caltagirone e la convenzione non è stata rinnovata. In attesa di avere riscontri ministeriali sulla fattibilità della procedura per un nuovo dirigente finanziario, l’incarico è stato attribuito al segretario generale Carolina Ferro. Continuerà quindi a seguire il difficile fronte dell’emergenza di bilancio dell’ente anche alla guida di uffici cruciali, quelli finanziari. Il provvedimento firmato dal sindaco Lucio Greco attribuisce l’incarico fino al 31 dicembre.