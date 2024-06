Crisi idrica, autobotte in largo San Biagio: domani vertice, “situazione molto grave”

Gela. L’emergenza idrica sta sferzando praticamente tutti i quartieri della città. Per cercare di attenuare una crisi gravissima, in queste ore sarà predisposta un’autobotte in largo San Biagio. Per domani, la prefettura ha convocato un tavolo tecnico urgente. Il sindaco Lucio Greco, anche in questi ultimi giorni del suo mandato, sta tenendo i contatti con i vertici di Caltaqua. “Arrivano segnalazioni molto gravi da tutti i quartieri – dice Greco – ho riferito a Caltaqua che in molte zona la bassa pressione non consente a tutti gli utenti di avere rifornimenti adeguati. E’ una questione della massima urgenza. Siamo nel pieno della crisi. E’ una situazione, resa ancora più difficile dalla siccità, che tocca tutte le province siciliane”.