Crisi idrica, Di Stefano a confronto con Conti: vertice a Vittoria con Aiello

Gela. La crisi idrica è al centro già del primo giorno di lavoro del neo sindaco Terenziano Di Stefano, ancora non ufficialmente insediato. Si è tenuto un incontro, a Vittoria, insieme al presidente Ati Massimiliano Conti (sindaco di Niscemi) e al primo cittadino vittoriese Francesco Aiello. Si lavora proprio a soluzioni condivise anche per l’utilizzo di pozzi idrici, in territorio di Vittoria. La città è stretta nella morsa dell’emergenza per l’acqua che non c’è. L’Assemblea territoriale idrica ha già comunicato che ci saranno due pozzi in più a Pantanelli.