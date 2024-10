“Cristo si è fermato…fuori dall’Aula”, cronaca di un dibattito “mistico” ma poco pratico

Alcuni consiglieri, come i pentastellati Lupo e Tomasi e il dem Orlando, hanno sostenuto la mozione, richiamandosi ai loro valori cristiani, mentre dal lato della minoranza, Grazia Cosentino e Antonella Di Benedetto, hanno respinto la proposta, ribadendo che il focus dovrebbe essere sul credo, non sul simbolo. Nonostante il sostegno del centrodestra, la mozione è comunque crollata.

Al termine della seduta, visibilmente delusa, Sara Cavallo ha criticato quella che ha definito una campagna populista contro Fratelli d’Italia, accusato di strumentalizzare il crocifisso per fini politici. E anche per questo motivo, anche il presidente d’aula Paola Giudice ha sentito il bisogno di intervenire – fatto abbastanza inusuale – per ribadire che un’istituzione laica deve rispettare tutte le religioni.

Dopo la votazione, probabilmente stremati dal lungo dibattito “teologico”, diversi consiglieri hanno abbandonato l’aula, facendo cadere il numero legale ed impedendo la discussione della seconda mozione all’ordine del giorno. Per la collocazione dei cestini per i rifiuti e per le deiezioni canine bisognerà aspettare. L’augurio è che dopo questa parentesi spirituale, il consiglio torni presto a occuparsi di problemi più… “terreni”.