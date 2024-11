Cuore Gela, con un gol al novantesimo biancazzurri battono il Supergiovane Castelbuono

Gela. All’ultimo respiro il Gela vince contro la Supergiovane Castelbuono. Risultato finale di 2-1 in favore dei biancazzurri, al termine di una gara esaltante. I gelesi passano in vantaggio dopo 8 minuti con Prestia di testa. La Supergiovane reagisce per tutta la gara giocando con intensità e pareggia, a metà secondo tempo, con Cabrera, autore di un gran gol a giro da fuori area. Il Gela, però, nonostante la stanchezza non molla e, al 90’, trova il gol con Manfré, subentrato a Savasta nella ripresa. Biancazzurri che vanno, così facendo, a 20 punti in classifica.