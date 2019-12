“Da Musumeci solo retorica”, dem contro presidente: “Ritiri atto che scippa alla città 33 milioni di euro”

Gela. “Dal presidente Musumeci, come al solito, solo retorica”. I dem locali, dopo la visita di ieri del governatore siciliano, non condividono le sue parole. “Sul Patto per il Sud – dicono il segretario cittadino dem Peppe Di Cristina e il capogruppo in consiglio comunale Gaetano Orlando – ha confermato che i trentatré milioni di euro che toccano a Gela sono stati scippati. Piuttosto, ritiri quell’atto. Se non lo farà l’amministrazione comunale, saremo noi a rivolgerci al Tar”. Musumeci ha spiegato che senza i progetti cantierabili i soldi andranno in altre aree dell’isola. “Quei fondi toccano di diritto alla città – aggiungono – soprattutto per i danni sociali subiti da un terribile processo di deindustrializzazione. Mentre il governo regionale scippa i soldi alla città, il ministro Giuseppe Provenzano è venuto a confermare lo sblocco della proroga Via per la base gas di Eni. Parliamo di un investimento da 800 milioni di euro”.