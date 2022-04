“Da quasi due mesi senza acqua”, campagne in continua allerta: “Impossibile andare avanti”

Gela. “Da quasi due mesi senza acqua per la rottura di un tubo”. Questa mattina, da Palermo, hanno fatto sapere che si sta definendo l’intervento per ripristinare la condotta, saltata lungo la 117 bis, nei pressi di Giaurone. Gli agricoltori locali, che già non riescono ad avere accumuli sufficienti di risorse idriche, da quasi due mesi sono rimasti a secco. Un allarme, che come spesso capitato, arriva da Liborio Scudera, tra i primi a segnalare il disservizio, l’ennesimo. “Non capiamo perché si voglia condannare a morte un intero territorio. Il settore agricolo, sia a Gela che a Niscemi, è in ginocchio. I guasti sono continui e dalle dighe non arriva acqua. Non riusciremo ad avere prodotti di qualità, per colpa di una burocrazia che blocca pure l’acqua”, dice Scudera. L’imprenditore agricolo, rilanciando gli appelli di tanti operatori del settore, lamenta la quasi totale assenza delle infrastrutture di base. Prima, sono passati mesi per arrivare alla riparazione dell’interconnessione tra Disueri e Cimia; ora, invece, è fuori uso la condotta che porta l’acqua, nel tratto di Giaruone.