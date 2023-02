Danni agricoltura, commissione scrive alla Regione: Trainito, “c’è anche emergenza dighe”

Gela. L’ondata di maltempo che la scorsa settimana ha sferzato la città e le aree rurali, ha lasciato segni evidenti anzitutto tra i campi. Tanti agricoltori si trovano a fronteggiare le conseguenze di quanto accaduto, con imprese in difficoltà e raccolti a rischio. La Regione si sta attivando e ieri è stato annunciato lo stato di calamità, su indicazione del governo Schifani. Anche nelle aree rurali locali i danni sono ingenti. “Insieme agli altri componenti della commissione ambiente – spiega il presidente Rosario Trainito – chiederemo attenzione per il territorio. Stiamo per scrivere all’assessorato regionale. Riteniamo che l’assessore Luca Sammartino debba effettuare un sopralluogo approfondito nelle nostre aree rurali. Noi siamo già disponibili ad accompagnarlo. Non possiamo lasciare un intero comparto in balia di danni che sono enormi e pesano sul tessuto economico, già fortemente provato”. La commissione, composta inoltre dai consiglieri Paola Giudice, Carlo Romano e Vincenzo Cascino, intende mantenere una corrispondenza aperta con l’assessorato.