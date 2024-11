Dc e Cosentino sempre più vicini? L’ingegnere alla festa del partito: “Importanti doti morali”

Gela. Quello della Dc è uno dei gruppi di punta, a livello locale, nel contesto che non si rivede nella giunta del sindaco Di Stefano. I cuffariani sono molto critici anche davanti al “modello Gela” sponsorizzato anzitutto dal parlamentare Ars Nuccio Di Paola. C’era un’ampia delegazione locale alla “Festa dell’amicizia”, tenutasi a Ribera e ormai occasione tradizionale organizzata dal gruppo che si rifà a Cuffaro. Ieri, durante i dibattiti, non è passata inosservata neanche l’ingegnere Grazia Cosentino. Il consigliere comunale, candidato a sindaco alle amministrative degli scorsi mesi, da tempo ha un rapporto assai avviato con la Dc, che l’ha sostenuta in campagna elettorale, perorando la sua causa alle urne. “Quale responsabile cittadino esprimo la più viva soddisfazione per la “Festa dell’amicizia” che il partito ha organizzato a Ribera e che ha visto la partecipazione di tanti esponenti nazionali e regionali del mondo della politica, dell’imprenditoria e del volontariato e rappresentanti del mondo della cultura. Sono state tre giornate entusiasmanti – dice il commissario Giuseppe Licata – durante i quali si sono svolti incontri, dibattiti e tavoli tematici, sui grandi temi che interessano la nostra isola. La componente gelese, espressione di una città emblematica e al centro di interessi di rilevanza regionale, non ha fatto mancare il proprio contributo arricchendo il dibattito con idee e riflessioni puntuali e costruttive. Significativa è stata la presenza di tanti nostri giovani e di tante nostre rappresentanti femminili, ai quali sono stati riconosciuti ruoli di rilievo a livello regionale”. Licata non ha mai nascosto di guardare con interesse alle mosse politiche dell’ingegnere Cosentino, attualmente nel gruppo misto in aula consiliare. Il dialogo è in corso e non pare da escludere l’eventualità di un avvicinamento ulteriore. Licata spiega che il partito vuole aggregare sempre di più, partendo dai due consiglieri comunali attuali, Guastella e Irti.