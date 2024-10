Ddl enti locali, ci sarà giunta più larga? All’Ars partito dibattito, rinvio per “350 emendamenti”

Se ne riparlerà il prossimo 15 ottobre. L’aula è stata aggiornata a quella data per permettere agli uffici di valutare i circa 350 emendamenti che sono stati presentati, compreso quello che reintrodurrebbe la giunta ampia. Con tempi più lunghi del previsto a Palermo, in città il prosieguo del confronto interno tra il sindaco e i suoi alleati potrebbe slittare, proprio in attesa di capire quali novità riserverà l’Assemblea regionale. C’è da valutare se effettivamente Di Stefano potrà avere una scacchiera più ampia per collocare pedine che dovranno muoversi all’unisono, sempre che ce ne siano le condizioni politiche e non solo.