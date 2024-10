De Luca nella giunta Di Stefano, Franzone e i suoi sostenitori aderiscono a “Sud chiama Nord”

Gela. “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca nella giunta del sindaco Di Stefano. L’assessore Filippo Franzone e i suoi sostenitori, alle amministrative sotto la sigla “Gela nel cuore”, hanno aderito all’esperienza politica del deputato regionale. Una conferma in tal senso arriva dal coordinatore provinciale Angelo Bellina che si è rapportato con il presidente nazionale Laura Castelli, con il segretario regionale Danilo Lo Giudice e con lo stesso De Luca. L’esito elettorale per la lista dell’attuale sindaco di Taormina non è stato affatto esaltante, alle amministrative. Era schierata con Di Stefano. Ora, incrocia la strada di Franzone e dei suoi sostenitori. “Ho deciso assieme al mio gruppo – dice Franzone – di aderire a “Sud Chiama Nord” per l’ottimo lavoro politico-amministrativo che sta svolgendo l’onorevole Cateno De Luca come sindaco e come leader di partito, dimostrando di sapere bene amministrare così come ha fatto nei comuni di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva, Messina, Città Metropolitana di Messina e Taormina, e anche per l’ amicizia e stima che ci lega ad Angelo Bellina, per il suo modo di operare e fare politica, con assiduo e continuo contatto sul territorio al servizio dei cittadini.

Inoltre, io e il mio gruppo intendiamo valorizzare e portare al piu’ alto livello politico il consenso che i gelesi hanno voluto accordare alle proposte politiche e amministrative della lista Franzone sindaco, proposte che hanno trovato una condivisione piena da parte di tutti gli interlocutori di “Sud Chiama Nord” per le istanze strategiche che la città avanza, da portate a livello regionale e nazionale”.