Decoro urbano, interventi nella zona di via Generale Cascino: Fava insiste su tre progetti

Verranno coperti con somme delle compensazioni Eni. Si tratta di lavori per corso Vittorio Emanuele, per via Venezia nell’area del cavalcavia e per il lungomare Federico II di Svevia. Ci sono contatti frequenti tra Fava e il dirigente Antonino Collura, tra i pochi ancora in servizio a Palazzo di Città, dove la burocrazia interna ha numeri da sotto soglia. Sui progetti per il decoro Fava aveva iniziato a lavorare insieme al suo predecessore, il commissario dem Giuseppe Arancio. Vuole arrivare allo stadio finale, per la gara e l’affidamento degli appalti. Una direzione che vorrebbe poi percorrere pure per altri quadranti della città.