“In giunta chi non si è candidato, non lo trovo giusto”, Orlando: “Sono e rimango capogruppo”

“Il consigliere Lorena Alabiso, un’ottima professionista, non ha alcuna intenzione di ricoprire il ruolo di assessore – precisa Orlando – io recrimino non per l’assessorato al consigliere Alabiso, che fa bene il suo lavoro in aula. Non mi è piaciuto, lo ripeto, il metodo usato per individuare i due assessori. E’ vero, hanno votato favorevolmente sei esponenti a fronte di due contrari. Però, in questo modo non si dà spazio a chi ci ha sostenuto mettendoci la faccia. Assenze strategiche in aula? Non è vero. Martedì non ero presente per un impegno lavorativo, in ospedale”. Il capogruppo non pare avere alcuna intenzione di fare ribaltoni. “Continuo a lavorare per la città e per il partito – conclude – sono e rimango capogruppo del Pd. Un incontro per discutere? Io discuto sempre con tutti, senza problemi”. Gli alleati si aspettano che i dem supportino la causa del sindaco Di Stefano, a pieno regime, in consiglio e nell’amministrazione.