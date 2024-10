Decoro urbano, progetti con le compensazioni Eni: riprende il confronto sugli interventi

Gela. Le riflessioni sui progetti da attivare sono iniziate nei mesi estivi, subito dopo l’insediamento dell’amministrazione Di Stefano. In settimana, riprende il confronto sui lavori per il decoro urbano, da sostenere con fondi delle compensazioni Eni. Una nuova riunione sarà coordinata negli uffici del settore lavori pubblici. Sono tre i target di riferimento: corso Vittorio Emanuele, un tratto del lungomare Federico II di Svevia e la zona del cavalcavia di via Venezia. I progetti adesso vanno concretizzati, rendendoli cantierabili. Si faranno le prime scelte. In totale, la cifra a disposizione si aggira intorno ai trecentomila euro. I riferimenti di massima dei progetti sono stati predisposti attraverso un professionista esterno che si è messo a disposizione. “Sarà importante andare avanti – sottolinea il consigliere comunale del Pd Giuseppe Fava – sono lavori che possono ridare una dignità estetica ad aree della città tra le più battute. Se questo tipo di interventi avrà ricadute rilevanti, si potrà poi procedere con progetti per altre zone, penso ad esempio a via Butera e viale Indipendenza”.