“FI all’opposizione, facciamo lavorare Di Stefano”, Biundo: “Quando durerà la posizione dell’Mpa?”

Gela. I potenziali contatti tra l’amministrazione comunale ed esponenti di centrodestra, con prospettive per una fase 2 della giunta, non toccano gli azzurri di Forza Italia. Alle urne hanno appoggiato il progetto del centrodestra dei partiti, con la candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino. Il risultato del primo turno li ha posti in cima alla classifica delle liste più suffragate. Lo stop al ballottaggio ha permesso agli azzurri di entrare all’assise civica ma con un unico esponente, Antonio Biundo. “Le questioni politiche che toccano eventuali innesti in giunta – dice il vicepresidente del consiglio comunale – non riguardano sicuramente Forza Italia. Siamo all’opposizione e lì rimaniamo. Personalmente, ritengo che la priorità vada data alla coerenza e alla dignità politica”. Biundo, ormai è chiaro, non segue la via della sfida a priori all’amministrazione comunale. “E’ giusto far lavorare il sindaco – continua il forzista – è un periodo difficile. C’è il bilancio che va vagliato ma ci sono pure i progetti già finanziati che devono partire. Sono tante le emergenze. La nostra posizione è chiara, non ci interessa l’opposizione a prescindere ma solo quella propositiva”. Qualche divagazione politica non manca nella disamina del consigliere.