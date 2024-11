Degrado e rifiuti a Settefarine, sopralluogo della commissione ambiente

Gela. Marciapiedi ricoperti dai datteri caduti dalle palme che diventano pericolosamente scivolosi per i passanti, rifiuti sparsi in diverse aree del quartiere a formare mini discariche e l’unica area verde a disposizione dei residenti trasformata in una jungla di vegetazione incolta, invasa da insetti e parassiti.

Lo scenario odierno del quartiere Settefarine non è certo dei più incoraggianti e così questa mattina i rappresentanti del comitato di quartiere che da anni denunciano lo stato di degrado e chiedono interventi alle amministrazioni che si sono succedute negli anni, senza mai ottenere risposte, hanno chiesto di incontrare la commissione consiliare Ambiente e Sanità per far toccare con mano alle istituzioni lo stato in cui versano le vie di Settefarine.

La presidente della Commissione Ambiente, accompagnata dai consiglieri Sara Cavallo, Maria Grazia Fasciana, Armando Irti e Francesco Castellana, ha accolto l’invito del comitato. La commissione ha preso nota delle criticità del quartiere che verranno segnalate al settore Ambiente e alla Impianti SRR.