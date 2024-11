Dopo Pardo altri dirigenti e collaboratori lasciano la Vigor, Paradiso: il progetto va avanti

Dopo la notizia dell’addio di Pardo, il presidente Cristian Paradiso si è però affrettato ad assicurare l’ambiente che nulla sarebbe cambiato. “La scelta di Pardo è personale, con me nessun contrasto o discussione – ha precisato – ieri abbiamo pagato i rimborsi a tutto lo staff tecnico e calciatori, che abbiamo voluto assicurare, ed a dicembre contiamo di rafforzare l’organico. Se altri decideranno di andare via pazienza, noi andremo avanti. Siamo in zona play off ed in corsa in Coppa, la Vigor c’è”.