Dem, congresso a inizio del prossimo anno: Fava, “modello Gela deve evolvere e consolidarsi”

Gela. L’opposizione di centrodestra, a partire da Forza Italia e Dc, in questi giorni ha incalzato sull’eccessiva “eterogeneità” dell’amministrazione Di Stefano. Secondo il coordinatore FI Vincenzo Pepe, il progetto del sindaco non riuscirà a trovare una linea politica e amministrativa univoca. “Non sapranno cavare un ragno dal buco”, ha riferito l’azzurro. Il commissario Dc Giuseppe Licata è certo che non si può avere “valori condivisi” quando in giunta, contemporaneamente, si riscontrano le “bandiere” del Pd, del Movimento cinquestelle, dei civici, “di Lombardo, De Luca e Crocetta”. Per Licata, inoltre, questa tendenziale incoerenza politica troverebbe un silenzio generalizzato tra le fila del Pd. “Credo molto nel modello Gela – dice invece l’assessore dem Giuseppe Fava – anzi, sono convinto che debba evolvere e consolidarsi. Tutti dobbiamo avere buonsenso, evitando i passi spiccioli”. Fava, già prima della fase clou della campagna elettorale, ha voluto con forza che l’agorà politica sostenesse la corsa di Di Stefano, in quel “modello Gela”, poi sviluppato nella strategia del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. “Con Di Stefano, c’è un dialogo costante e positivo, per raggiungere obiettivi che sono anzitutto della città”, precisa Fava. Con l’ingresso in giunta, l’attuale consigliere comunale del Pd ha ricevuto in dote deleghe pesanti, a partire da quella all’ambiente, con il servizio rifiuti. Ci sono poi aspetti importanti come la portualità e il decoro urbano. L’assessore, inoltre, è tra i dem che vogliono consolidare una certa compattezza interna al partito. “Deve essere così – continua – penso che le tensioni di qualche tempo fa possano dirsi ormai superate. Possono essere fisiologiche in un grande partito come il nostro”.