Dem e grillini sempre più in sintonia in città, dal “modello Gela” al no all’autonomia differenziata

Il percorso volto a contestare il provvedimento del governo nazionale, per i progressisti varato a solo svantaggio dei territori già in crisi profonda, segna un ulteriore passo nei rapporti, pure locali, tra gli esponenti M5s e i dem. Negli anni si sono sempre osservati reciprocamente con qualche diffidenza ma adesso stanno trovando un’amalgama, favorita dal dialogo piuttosto ben avviato a Roma e in città dalla vittoria della coalizione Di Stefano, che ha sancito una certa rinascita politica, in termini di numeri e di rappresentanza, per entrambi i partiti. Il “modello Gela” passa anzitutto da loro. Lo stesso sindaco ha tutto l’interesse affinché il progetto amministrativo possa andare avanti senza scossoni e anzitutto con la piena condivisione dei democratici e degli esponenti M5s. Non a caso, Di Stefano, in campagna elettorale, ha toccato alcuni dei temi sensibili per i progressisti, a partire dall’autonomia differenziata e da ciò che comporterebbe per le aree svantaggiate.