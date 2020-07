Dem fuori da alleanza, Siragusa: “questioni irrisolte e non siamo come liste civiche”

Gela. “Tante questioni rimaste irrisolte”, ma anche la convinzione di non poter essere trattati come una qualsiasi lista civica. Sono tutti passaggi che hanno pesato sull’addio del Pd alla maggioranza del sindaco Lucio Greco e che vengono confermati da Guido Siragusa, dirigente locale democratico. C’è anche il suo nome tra quelli che tengono banco per la successione di Peppe Di Cristina alla guida del partito locale. “Sono solo voci, come ce ne sono tante – dice subito Siragusa – l’uscita dalla giunta? Era ormai diventata una crisi politica. Nei mesi, abbiamo posto diverse questioni, che però non hanno mai avuto risposte. Sono tanti i punti rimasti irrisolti. Forse, qualcuno ha dimenticato che i partiti esistono ancora e che il Pd decide in maniera collegiale, così come è stato fatto anche questa volta. Uscire dalla giunta e dalla maggioranza non è stata una scelta di Peppe Di Cristina o dei nostri consiglieri. Abbiamo deciso insieme”. La scorsa settimana, i dem hanno posto fine all’avventura “arcobaleno” che li ha legati per circa un anno al sindaco Lucio Greco e al suo gruppo politico di riferimento. Sulla carta, salvo poi le modifiche che hanno fatto saltare quanto era stato stabilito, lo stesso Siragusa sarebbe dovuto essere assessore in pectore della giunta dell’avvocato. Alla fine, tutto è cambiato. “Da quel punto di vista, non ci sono mai stati problemi – aggiunge l’ex consigliere comunale – sono state fatte delle scelte. Non mi sono mai defilato dal partito. So bene di cosa parlo, perché ho partecipato in prima persona alla stesura delle linee del programma della coalizione del sindaco. Per una questione di tattica politica, è stato deciso di non schierare i simboli. Tutti sapevano che la nostra lista era quella del Pd. Io stesso ho sostenuto candidati dem. Alla fine, ho deciso di non ricandidarmi perché ho fatto valutazioni personali e politiche”. Siragusa, indirettamente, risponde agli ex alleati che per mesi non hanno visto di buon occhio l’influenza del Pd sulle scelte del sindaco.