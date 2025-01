Deputati pentastellati con Di Stefano: “Cancellare l’Utin è uno scippo”

Si rivolgono a tutti i sindaci della zona sud della provincia, che hanno come bacino sanitario proprio il Vittorio Emanuele. “Il nostro territorio purtroppo – aggiungono – oltre ad avere una maggiore natalità, rispetto al nord del nisseno, ha anche una maggiore incidenza di malformazioni neonatali, dovuta alle difficili condizioni ambientali. Non vorremmo che la notizia dell’attivazione dell’Utin al Sant’Elia fosse fumo negli occhi per colmare altri disservizi che i nisseni giustamente sottolineano. La sanità va impostata nell’ottica di un servizio complessivo e ramificato sul territorio, senza divisioni territoriali. Tornando all’Utin al Vittorio Emanuele, vi sono innumerevoli atti ispettivi, interventi ed uno stesso decreto regionale che ne prevede l’attivazione. Non capiamo quali possano essere le dinamiche che spingono la Direzione Strategica dell’Asp di Caltanissetta a questo punto ad escludere Gela ed il territorio, nonostante gli investimenti fatti, da questo servizio indispensabile per il mantenimento dei Lea. Rivolgiamo un appello anche ai sindaci del comprensorio sud a mettersi al fianco del sindaco Terenziano Di Stefano, per scongiurare uno scippo che riguarda l’intero territorio”.