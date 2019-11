Di nuovo senza lavoro, operatori sosta riprendono sit-in: Corallo, “da politica solo promesse”

Gela. Tagliati fuori dopo l’assegnazione del servizio di sosta a pagamento alla Ghelas Multiservizi, sembrava che l’odissea occupazionale degli operatori che per anni hanno operato in queste attività fosse superata. Da alcuni giorni, però, sono ritornati disoccupati. Non possono più svolgere neanche il servizio di vendita dei ticket a supporto dei dipendenti Ghelas. Da questa mattina, hanno ripreso un presidio davanti al municipio. Con loro, c’era il segretario provinciale della Filcams Nuccio Corallo. “Rivendichiamo rapide soluzioni, come promesso in campagna elettorale. Il sindacato da giorno 25 ottobre ad oggi ha formulato due richieste di incontro urgente al sindaco, alla giunta e all’amministratore delegato Ghelas, per vagliare tutte le soluzioni possibili – dice Corallo – e riportare il lavoro ai lavoratori, che ad un mese dal Natale hanno ricevuto questo pacco”.