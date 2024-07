Di Paola: “Modello Gela apre un’alternativa netta anche per la Regione, città avrà ruolo importante”

Gela. E’ stato tra i primi ad intraprendere la strada di quello che lui stesso ha ribattezzato “modello Gela”, all’indomani delle decisioni formalizzate con l’agorà politica che puntò tutto sul civico Terenziano Di Stefano, poi in grado di affermarsi alle amministrative entrando a Palazzo di Città con la fascia tricolore di sindaco. Il parlamentare Ars del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola continua ad avere un filo diretto con il primo cittadino e più in generale rivendica ciò che sta alla base del successo elettorale. “La maggioranza del sindaco Di Stefano sta affrontando emergenze che sapevamo potessero manifestarsi da subito, così come in altri Comuni siciliani. Lo sta facendo in maniera compatta – dice – non era scontato e dimostra grande maturità politica e amministrativa. La città è in difficoltà e il nostro progetto non può che essere di prospettiva”. Di Paola, già in tempi non sospetti, riferì di una programmazione amministrativa da sviluppare lungo un arco temporale di almeno dieci anni. “Non solo – aggiunge – io credo che nei prossimi tre anni la nostra città potrà avere un’importante voce in capitolo anche negli equilibri regionali. Questo modello politico va esportato sul territorio, fuori dai confini cittadini, e appunto a livello regionale”. L’evoluzione progressista che ha portato all’affermazione di Di Stefano ha come canali politici di punta proprio il Movimento cinquestelle e il Pd. Nel prosieguo si sono aggiunte “costellazioni” ulteriori, tenute insieme dal filo del civismo espresso dal gruppo del primo cittadino.