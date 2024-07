“Di Paola strumentalizza”, Bennici: “Usa il governo cittadino per preparare le prossime regionali”

Gela. “L’onorevole Di Paola è già proiettato alle prossime elezioni regionali”. Il dirigente locale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici chiosa in questo modo riferendosi alle critiche che l’esponente pentastellato, ieri come abbiamo riportato, ha rivolto al centrodestra di governo, soprattutto a Palermo. “Il centrodestra sta governando l’Italia con senso di responsabilità e competenza, con una serie di provvedimenti che stanno solo cercando di rimediare a quello che non era stato fatto durante il governo progressista, per utilizzare un termine molto caro all’onorevole Di Paola, della precedente legislatura. Non da ultimo, ieri con la trasformazione del decreto legge “liste d’attesa”, che ora è legge. Una riforma sanitaria – dice Bennici – che segna il primo passo per una sanità più efficiente e più vicina ai bisogni dei cittadini. Questo produrrà feedback positivi a cascata anche da noi in Sicilia. Il confronto che può esserci all interno del centrodestra è costruttivo, per affrontare con competenza e professionalità le criticità che presentano i diversi territori”. Il vicepresidente vicario dell’Ars ha invece indicato un centrodestra “litigioso” e unito solo dalla spartizione del potere. Bennici ritorna su quelli che ritiene scopi elettoralistici di Di Paola.