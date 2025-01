Di Stefano a confronto con gli alleati, fissato un incontro con la cabina di regia e i capigruppo

Gli alleati stanno con lui e in consiglio comunale hanno dimostrato, pure sugli atti finanziari, di avere i numeri opportuni. Quello del bilancio stabilmente riequilibrato è un passaggio decisivo: sarà la prova fondamentale per tutti i pezzi dell’alleanza. Il sindaco vuole blindare l’intesa e non pare avere fretta di rivedere la composizione del governo locale. Ci sarà tempo per vagliare i nomi. L’aspetto finanziario e quello dei progetti sono sotto i riflettori. Per Di Stefano, a maggior ragione dopo il sì allo “sblocca royalties”, l’anno appena iniziato dovrà dare risultati concreti e favorire un rapporto favorevole con la cittadinanza. I contatti tra il sindaco e gli alleati sono continui, il “modello Gela” affronta un giro di boa, necessario per alleviare le difficoltà finanziarie e quelle più complessive dell’ente comunale e del territorio.