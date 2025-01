70 nuove mini isole per il vetro, ma è di nuovo allarme microdiscariche

Gela. 70 mini isole ecologiche per la raccolta del vetro saranno disponibili in tutte le zone della città. Il funzionamento è identico a quelle per la raccolta degli altri rifiuti, saranno accessibili tramite la tessera sanitaria degli intestatari Tari, tranne quelle posizionate nelle zone calde della Movida, da Macchitella al Centro Storico, passando per il Lungomare che invece saranno accessibili liberamente per consentire ai giovani di liberarsi con semplicità delle bottiglie di vetro.

Le mini isole, posizionate da Comune e Impianti Srr grazie ad un finanziamento del Coreve, potranno accogliere solo bottiglie e vasetti di vetro, mentre non vanno depositati al loro interno bicchieri o stoviglie, destinate invece alla raccolta dell’indifferenziato.