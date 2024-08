Di Stefano alla Regione: “Nessun termovalorizzatore sul territorio e ampliamento Timpazzo eccessivo”

Nella missiva inoltrata alla Regione si sofferma infine sul “principio di prossimità”. “A pag. 46 del Piano, sono individuati i due termovalorizzatori di Palermo e Catania, con i relativi bacini. Anche in questo caso, come in tutti gli altri che prevedono la divisione di servizi in Sicilia, non si guarda ai bacini, alle distanze, alle convenienze dei Comuni, ma soltanto all’antiquata cartina delle ex province, ponendo la provincia di Caltanissetta nel bacino di Palermo. Gela dista solo 100 km da Catania, mentre ne dista quasi il doppio da Palermo (180 km), l’aver posto l’intera ex provincia di CL nel bacino Palermitano comporta per i comuni dell’Ato gelese un aggravio di spese legate al consumo di carburante, logoramento dei mezzi, orari di utilizzo del personale maggiori. In questo caso, per principio di prossimità, lo sdoppiamento della ex provincia di CL (già divisa in due diversi ambiti), con la parte nord che afferisce al termovalorizzatore di Palermo, mentre la parte sud si serve del termovalorizzatore di Catania, porterebbe ad un indubbio vantaggio ambientale, oltre al risparmio economico di uomini, mezzi e carburante. A pag.21 punto “b”, così cita: “smaltire i rifiuti negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione o raccolta (onde evitare la loro movimentazione tenendo conto anche se ricorra la necessità di impianti specializzati (es. per i rifiuti pericolosi): c.d. principio di prossimità”. In questo caso avvertiamo il pericolo di impianti nel nostro territorio inerenti il trattamento di rifiuti pericolosi. Come per i termovalorizzatori, Gela ha già dato il suo grande contributo in termini ambientali, non è interessata ad altri impianti che possano avere impatto con l’ambiente”. Il territorio locale già concentra l’intero ciclo dell’impiantistica sia dell’Ato Cl2 in liquidazione sia di Impianti Srr e della Srr4, da Timpazzo e fino al sistema di compostaggio di Brucazzi.