Cirignotta confermato alla guida del Movimento Polo oncologico, “attività proseguiranno”

In riferimento alle progettualità in collaborazione con Eni l’associazione conferma l’operatività della navetta oncologica dedicata agli utenti per la tratta Gela–Catania e verso gli ospedali ad alta specializzazione. La stessa sarà disponibile martedì, mercoledì e giovedì, ogni settimana. Il servizio è gratuito. Le prenotazioni vengono effettuate il sabato precedente alla partenza dalle ore 10 alle ore 12 al numero 3280466905 o eventualmente via e-mail: movpoloncologicogela@ gmail.com. la radioterapia di Gela sarà invece in possesso dei nuovi acceleratori lineari Varian che andranno a sostituire i vecchi Siemens del 2012. Naturalmente, gli utenti avranno dei disagi fino a settembre che sono stati attenuati dalla disponibilità dell’Asp di Ragusa.