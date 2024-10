Di Stefano ha incontrato gli assessori, verifica su dossier prioritari: tra alleati tensioni per l’Oiv

Le troppe aperture verso il centrodestra non piacciono per nulla, soprattutto ai dem che attendono invece riscontri pratici sulla rappresentanza in giunta e più in generale vorrebbero sviluppare un progetto che sia più fedele possibile al “modello Gela”, sponsorizzato dal parlamentare regionale Nuccio Di Paola. L’asse Pd-M5s, in città, è ormai piuttosto rodato, nonostante le iniziali distanze. Le mosse del primo cittadino sono sotto osservazione. La vicenda Oiv è solo l’ultima in ordine di tempo, dato che già pesava l’accostamento alla giunta di esponenti di area centrodestra. I progressisti non intendono accettare un modello non attinente alle intenzioni iniziali. Il sindaco vuole dare seguito agli accordi elettorali, ufficiali e non. Probabilmente, il colpo a sorpresa dell’incarico all’Oiv si colloca nella strategia di “non lasciare nessuno indietro”, come Di Stefano aveva comunicato agli alleati durante la prima verifica politica. La chiamata dell’avvocato Comandatore ha comunque preso tutti in contropiede.