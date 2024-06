“Di Stefano persona libera, ottimo risultato Pd”, Arancio: “Attacchi da ex, non so se rimarrò in giunta”

Gela. “Il nuovo sindaco Di Stefano è una persona libera e soprattutto ha la grande capacità di saper ascoltare”. Il commissario dem Giuseppe Arancio, indicato nella giunta che si insedierà insieme al neo sindaco Terenziano Di Stefano, aveva già espresso la sua piena convinzione rispetto al progetto che ha poi portato alla vittoria. “Di Stefano – continua Arancio – è stato attaccato con un continuo richiamo al “farò, farò” ma evidentemente senza sapere che in giunta ha già dimostrato di saper lavorare. Tutti i programmi di finanziamento e le opere pubbliche avviate in questo ultimo ciclo portano il suo nome”. Il Pd ha accolto la proposta partita dall’agorà, nonostante ci siano voluti sviluppi ulteriori. Ad amministrative concluse, la lista democratica è risultata la seconda maggiormente suffragata. Il successo al ballottaggio gli assicura sei consiglieri comunali. “Molti hanno voluto remare contro il Pd e una buona parte della coalizione rivale ha fatto la campagna elettorale proprio contro il nostro partito – dice inoltre l’ex parlamentare Ars – noto che si tratta di diversi ex Pd. A noi, non è mai interessato attaccare gli altri. Soprattutto, non è nelle mie corde sputare nel piatto sul quale si è mangiato. C’è invece chi lo ha fatto. Il nostro obiettivo è rinnovare il Partito democratico locale. Mi fa piacere l’ottimo risultato dei giovani, a cominciare dalla ventitreenne Francesca Miano, in consiglio avremo quattro consiglieri alla prima esperienza. C’era invece chi voleva scoraggiarli, invitandoli a non candidarsi con il nostro partito. Quanto fatto è frutto dell’impegno di tutti”. Arancio sta portando avanti la fase commissariale che dovrà concludersi con il congresso. Il miglioramento rispetto a cinque anni fa è stato netto e i dem sono tornati alla ribalta, come primo partito cittadino dell’area progressista. L’ex parlamentare regionale vuole portare a conclusione il mandato.