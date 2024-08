Differenziata, settanta moduli per le isole ecologiche: finanziato progetto Impianti Srr

Gela. Mentre si discute di un miglioramento netto delle attività di pulizia in città, attraverso il servizio affidato ad Impianti Srr, proprio la società in house ha finalizzato un progetto per rafforzare le isole ecologiche, anzitutto rispetto a maggiori standard della raccolta del vetro. Verranno utilizzati settanta moduli. Il finanziamento per acquisirli, sulla base di un progetto redatto da personale interno di Impianti, è stato concesso con il bando di Anci-Coreve. Lo stanziamento ottenuto per Gela è di circa 138mila euro. Ci saranno comunque somme ulteriori autorizzate direttamente dalla società in house, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone.