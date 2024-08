Quelli del Piccadilly… quando la movida negli anni Novanta era diversa

Gela. Li chiamavano “quelli del Piccadilly”, bar di Caposoprano ancora aperto ma con una clientela totalmente diversa rispetto agli anni Novanta. E visto che agosto è il mese per tradizione in cui compagni scuola, amici d’infanzia e colleghi d’ufficio passati tornano ad incontrarsi, hanno deciso di farlo anche gli amici di una vita, quelli appunto del Piccadilly. Sono ancora giovanili nell’aspetto nell’età della maturità ma professionisti affermati, hanno compagni e figli grandi ma mantengono un aspetto giovanile e soprattutto gioviale. Qualcuno vive all’estero ed ha voluto appositamente radunarli per la classica foto di gruppo. Era il periodo in cui si stava insieme davanti al bar per ore ed ore a chiacchierare, scherzare… e perché no, anche a flirtare.