Dighe inefficienti e ciclo acque reflue, approfodimenti commissioni: incontro con Gal

Gela. Il sistema territoriale delle dighe, in questi ultimi giorni di pioggia, ha dimostrato tutta la propria incosistenza strutturale. A Comunelli, per ragioni di sicurezza e tenuta, è stata sversata pure l’acqua piovana che era stata accumulata. La commissione consiliare che si occupa di agricoltura, presieduta dall’esponente di Italia Viva Alberto Zappietro, ha deciso di aprire un focus su questa vicenda. In giornata, era prevista una riunione sul tema. E’ probabile che la questione, in prossimi incontri, sarà approfondita, anche in presenza dell’amministrazione comunale. Per le dighe del territorio servono fondi ingenti per manutenzioni mai effettuate. La siccità, nei mesi, le ha rese bacini sostanzialmente vuoti. L’inefficienza gestionale e programmatica fa sì che venga dispersa pure l’acqua piovana mentre gli agricoltori non sanno a che santo votarsi per avere forniture regolari.