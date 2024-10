Dimensionamento scolastico, accorpamento “Sturzo”-“Morselli”: “Ma ci sia omogenità per tutti”

Gela. La proposta sarà inoltrata alla Regione entro il 18 novembre. Il piano di dimensionamento scolastico, per quanto riguarda la città, toccherà esclusivamente il secondo ciclo, attraverso l’accorpamento dell’istituto “Sturzo” con il “Morselli”. In giornata, il sindaco Di Stefano e l’assessore Altamore hanno partecipato ad un incontro, con la struttura scolastica provinciale che formalizzerà il piano. “Questo accorpamento – dice Di Stefano – è inevitabile e si rifà a quanto già stabilito lo scorso anno. Lo “Sturzo” presenta un numero di alunni che si aggira intorno alla soglia dei cinquecento, ben al di sotto del livello previsto di novecento. Il “Morselli” ha circa settecento alunni. Lo stesso criterio sarà adottato a Caltanissetta. Deve esserci oggettività e uniformità. Insieme all’assessore Altamore abbiamo chiesto una verifica su tutte le province. Se effettivamente si procederà ad accorpamenti al di sotto dei novecento alunni, in tutti i casi, allora non potremmo che accettare. Altrimenti, faremo le barricate. L’accorpamento, è giusto precisarlo, non farà perdere nulla, a partire dai posti di lavoro. Ci sarà un unico dirigente, è questa la sola variazione. L’altro sarà certamente ricollocato”. Il primo ciclo invece non subirà variazioni di sorta ma il sindaco vuole una rivisitazione complessiva. “Non c’è logica nella distribuzione – continua – deve prevalere un criterio territoriale e di zona. Siamo pronti a convocare un tavolo di confronto”.