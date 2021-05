Diminuisce contagio Covid in città, 11 nuovi casi ma 36 guariti: linea è a 602 positivi

Gela. Tende a decrescere la linea del contagio in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono undici i nuovi casi di positività, con pazienti in isolamento domiciliare. I guariti sono 36. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, un altro è stato dimesso, ma rimane in isolamento domiciliare. In totale, sono 602 i positivi in città.