Dirigenti centrodestra lavorano all’unità, segnali dal territorio: Bennici, “grandi ambizioni”

Gela. In città sono in corso le prove tecniche di unità nel centrodestra, anche se quanto accaduto intorno alla mozione di sfiducia qualche inciampo lo sta determinando. In provincia, in ogni caso, i gruppi dirigenti dei partiti sono comunque intenzionati a chiudere un’intesa complessiva. Qualche segnale è emerso anche nel corso dell’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia a Caltanissetta. C’erano i vertici meloniani ma anche esponenti di altri gruppi d’area, Oscar Aiello, Giovanna Candura e Massimo Dell’Utri.