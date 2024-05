Asd Lions Dance trionfa alla coppa regionale FIDS

Gela. Gli atleti dell’Asd Lions Dance dei fratelli Antonino e Mirko Runza di Gela hanno trionfato alla coppa regionale FIDS (federazione italiana di danza sportiva) che si è svolta a Cefalù domenica 5 maggio. A salire sul podio più alto della coppa regionale gli atleti Emanuele Romano e Beatrice La Cognata nella categoria latino americano 8/11 classe D . Primo posto anche per Chloe’ Giannone nella categoria 4/7 classe D dance latino americano, e per Celeste D’Aleo nella categoria 10/12 classe C danze latino americano.

Secondo posto per Ventura Federica nella categoria 13/14 classe C danze latino americano, per Giulia Federico nella categoria 13/14 classe B danze latino americano , e per Chantal Lipomi nella categoria 13/16 classe D danze latino americano.

Al terzo posto si è classificata Giorgia Brentino nella categoria 13/16 classe D danze latino americano. Ad andare in finale Giorgia Commarella nella categoria 13/16 classe D danze latino americano, e Aurora Nastasi nella categoria 8/12 classe D danze latino americano.